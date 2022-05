Divulgado resultado dos 50 dias de operação da Azul no Aeroporto de Correia Pinto (SC)

A reunião da diretoria da Associação Empresarial de Lages, em Santa Catarina, realizada na última segunda –feira, 23 de maio, contou com a participação do gerente de infraestrutura aeroviária da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, George Picinato, e do gestor da Infracea no Aeroporto Regional da Serra Catarinense, Marcio Reis, que compartilharam informações sobre o Aeroporto de Correia Pinto e perspectivas de expansão dos voos.

O Aeroporto de Correia Pinto possui a Certificação Operacional Provisória, da Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) desde janeiro de 2019. No momento, aguarda-se a homologação do PAPI (Precision Approach Path Indicator), um sistema de ajuda visual à navegação aérea, instalado na cabeceira da pista ao lado da BR 116, que trará mais segurança aos voos.

Segundo Picinato, a homologação do PAPI está demorando devido às alterações no regulamento que trata da estrutura aeroportuária, “foram 7 alterações desde 2019 e quando há mudança é preciso fazer as adequações. O PAPI já foi instalado na cabeceira e estamos aguardando o relatório final da Aeronáutica para fazer o voo de aferição”. O PAPI da pista predominante já está em operação.

Com relação aos recentes cancelamentos de voos ocasionados devido a condições climáticas, Picinato destacou que a operação é considerada um sucesso. “Em 50 dias de voos, aconteceram apenas 6 cancelamentos, 3 deles foram devido ao ciclone que atingiu o Sul do país na última semana, outros 2 devido aos fortes ventos e 1 por problemas no aeroporto de São Paulo”, explicou enfatizando que a prioridade é a segurança dos passageiros. Sobre a expansão dos voos, ele relatou que há tratativas com a empresa Gol Linhas Aéreas, que pretende fazer a rota São Paulo – Lages – Jaguaruna – São Paulo.

O gestor da Infracea contou que a empresa passou pela auditoria da ANAC e que um dos requisitos exigidos é o Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO), que tem o objetivo de garantir a segurança operacional de forma proativa.

De acordo com ele, desde o início da operação da Azul, foram 37 voos pousados em Correia Pinto, com 2790 passageiros desembarcados e 3267 passageiros embarcados. “Há uma ocupação média por voo de 75% dos lugares, o que é considerado um sucesso para início de operação”, falou.

Informações da Associação Empresarial de Lages