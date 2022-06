Carro colide em árvore em Bom Retiro e deixa duas pessoas feridas

Um acidente na madrugada deste sábado, 4, na BR-282 na localidade de Santa Clara, em Bom Retiro, na Serra Catarinense deixou duas pessoas feridas. Eles estavam no veículo que acabou colidindo em uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as guarnições foram acionadas por volta da 1h25 até o km-135 da BR-282 para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito com lesões corporais.

No local, encontraram as duas vítimas, sendo o condutor, homem que estava sem cinto de segurança, consciente e desorientado. Apresentando ferimento no rosto, sendo retirado com auxílio da meia maca e conduzido pela viatura do ASU dos Bombeiros. O carona, também homem, estava consciente e orientado, utilizava cinto de segurança, com ferimento no rosto, sendo conduzido pela equipe do Samu.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Bom Retiro. Uma das guarnições do Corpo de Bombeiros ficou no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com informações: CBMSC