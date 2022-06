MPSC inaugura nova sede das Promotorias de Justiça da comarca de Lages

Nesta quinta-feira (9), às 10 horas da manhã, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) fará a inauguração oficial da nova sede das Promotorias de Justiça da comarca de Lages. O Procurador-Geral de Justiça do MPSC, Fernando da Silva Comin, presidirá a solenidade. Projetado para melhorar o atendimento dos cidadãos de Lages, São José do Cerrito, Painel e Bocaina do Sul, a nova sede fica na Rua James Robert Amós, Centro, próximo ao Fórum.

O novo edifício foi batizado com o nome da Promotora de Justiça Rosalina Maria Rodrigues, falecida em 2003. Ela atuou na Comarca de Lages durante 21 anos (1992 a 2003), e é lembrada por lutar pela efetivação dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica.

As Promotorias estão utilizando o espaço desde fevereiro de 2021, quando a obra foi concluída (as restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19 postergaram a realização da cerimônia de inauguração). Até então, o MPSC funcionava no Fórum da Comarca de Lages.

A nova sede abriga 14 Promotorias de Justiça, atuando nas áreas Criminal, Cível, Execução Penal, Infância e Juventude, Moralidade Administrativa, Consumidor, Registros Públicos, Ordem Tributária, Violência Doméstica, Violência Contra a Mulher, Acordos de Não Persecução, Precatórios, Meio Ambiente, Cidadania e Direitos Fundamentais, entre outras.

O Coordenador Administrativo da Comarca de Lages, Promotor de Justiça Fabrício Nunes, ressalta que o prédio elevou a qualidade do atendimento ao público. “São instalações amplas e modernas, preparadas para receber a comunidade com conforto, com todo o suporte necessário para os colaboradores desempenharem suas funções em defesa da sociedade”.

Para a Vice-coordenadora Administrativa, Promotora de Justiça Tatiana Rodrigues Borges Agostini, “trata-se de um exemplo de obra pública, construída e entregue no tempo previsto e, sobretudo, pensada e executada para prestar um atendimento de excelência à população”.