Após intensa programação 5º Serra Catarina Festival de Inverno encerra edição 2022

Após uma intensa programação nos meses de julho e agosto integrando os 18 municípios da Serra Catarinense através dos seus eventos e atrações, o 5º Serra Catarina Festival de Inverno encerrou sua edição de 2022 na quarta-feira (31), com a realização da etapa Urubici, durante o lançamento do 6º Festival Nacional da Truta – Fenatruta.

Autoridades, imprensa, empresários e convidados foram recebidos no Ecoparque Cachoeira Papuã, um dos grandes atrativos turísticos de Urubici, onde puderam degustar os pratos que serão servidos durante o Festival harmonizados com os vinhos das Vinícolas parceiras. O 6º Fenatruta segue até o dia 2 de outubro em estabelecimentos das cidades de Urubici e Bom Retiro.

A presidente da Associação do Trade Turístico de Urubici e Bom Retiro – Pouserra, Elisa Wypes Sant Ana de Liz, revela que a expectativa é de que as duas cidades que integram o Festival recebam ainda mais visitantes nesse período. E revelou que, neste ano, o Festival tem uma novidade. “Nós estamos lançando hoje o Passaporte Turístico de Urubici e Bom Retiro. A cada visitante que passar pelos estabelecimentos e consumir R$100 reais, ganhará um carimbo e, ao completar cinco carimbos diferentes, ele vai receber um kit com um abridor de vinho profissional e uma taça para que ele leve na memória a sua passagem pela nossa cidade”.

Durante a solenidade, a presidente da Amures, prefeita de Palmeira, Fernanda Córdova, destacou a importância da integração entre os municípios a formação de parcerias e o apoio do poder público. “Eventos como a Fenatruta fortalece o turismo. E o Serra Catarina tem fomentado com muita maestria ainda mais o turismo na Serra dando todo suporte aos municípios. Quero dizer que já somos parceiros das próximas edições e parabenizo todos pelo trabalho brilhante que estão fazendo”.

Anfitriã da cidade que sedia o evento, a prefeita de Urubici, Mariza Costa agradeceu a presença dos convidados e destacou os investimentos que estão sendo feitos no município com olhar voltado ao turismo. “Estamos investindo e buscando recursos para melhorar e tornar nossa cidade ainda mais acolhedora para quem mora aqui ou nos visita. O Fenatruta se tornou um produto de Urubici, o Festival traz um pouco do que temos de melhor da gastronomia regional”.

O gerente da agência regional do Sebrae Serra Catarinense, Altenir Agostini, enalteceu a importância do Serra Catarina Festival de Inverno como uma ferramenta valiosa para integrar todas as ações que existem na área do turismo regional. Ressaltou que a gastronomia e os vinhos também são vetores para o desenvolvimento. “O Sebrae está convencido que a valorização dos produtos territoriais, assim como os inúmeros produtos que possuem sua identificação geográfica (IG), fazem parte da diferenciação da região”.

O presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Henrique Matos Maciel disse ser um admirador da Serra. “A região tem um atrativo com potencial gigantesco do Eco, que faz com que Santa Catarina mostre todo o seu potencial turístico para o mundo”.

A coordenadora do 5º Serra Catarina Festival de Inverno de 2022, Rosani Pocai lembrou que o Festival não ocorreu nos anos de 2019 e 2020 por conta da pandemia da Covid 19, mas que em 2022 o evento foi retomado e o desenvolvimento da Serra Catarinense surpreendeu. “Todos os prefeitos e gestores de turismo tem feito a sua parte e percebemos isso em cada cidade que realizamos uma etapa do Serra Catarina. Nós realmente temos condições de ser o principal destino e ter o maior festival de inverno do Brasil. Quero dizer que já começamos a trabalhar para em 2023 fazer um Serra Catarina ainda mais grandioso”, finaliza.

Texto: Lizzi Borges Catarinas Comunicação

Fotos: Nilton Wolff