Um temporal de granizo atingiu cidades da Serra Catarinense na tarde desta sexta-feira (16), por volta das 17h.



Imagens mostram uma pista entre Urupema e Painel coberta por pedras de gelo.



No interior da cidade de Bom Retiro, as pedras assustaram os moradores do município.



Conforme a Defesa Civil, o temporal atingiu também as cidades de Bocaina do Sul, Correia Pinto, Campo Belo do Sul, São José do Cerrito, Capão Alto, Lages, Urupema e São Joaquim

Com informações: SCC