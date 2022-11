Automóvel da Secretária de Saúde de Rio Rufino se envolve em colisão e quatro pessoas ficam feridas em Lages

O Corpo de Bombeiros de Lages e o Samu foram acionados na noite dessa quinta-feira, 24, por volta das 0h, para atender um grave acidente de trânsito na BR-282, no bairro Vila Mariza, em Lages. No local foram encontrados dois automóveis que colidiram frontalmente e estavam com vítimas presas às ferragens, sendo um Fiat/Uno e um HB20 da Secretária de Saúde de Rio Rufino.

Após obter informações acerca do estado de saúde das vítimas, os bombeiros priorizaram o desencarceramento da vítima do automóvel Fiat/Uno, enquanto as equipes do Samu realizavam atendimento às vítimas do outro veículo.



O condutor do Uno, um jovem de 22 anos, encontrava-se consciente, porém confuso, apresentando traumatismo cranioencefálico e lesões pelo restante do corpo, devido ao choque, o mesmo encontrava-se encarcerado. Foi realizada a estabilização do veículo e após a abertura de acesso com uso de ferramentas hidráulicas, o condutor foi retirado com uso de prancha curta e maca rígida.

Durante todo o atendimento, foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar nas lesões, bem como uso de oxigenoterapia. Posteriormente, a vítima foi deixada aos cuidados da equipe do Samu para atendimento médico.

Na sequência, a guarnição realizou a estabilização do segundo veículo, um HB20, e desencarceramento da vítima que encontrava-se no interior do mesmo. Como condutor, um idoso de 62 anos, encontrava-se consciente e orientado, com sinais vitais estáveis, queixava-se de dor no tórax, apresentava escoriações na face, um corte no joelho esquerdo e possível luxação do tornozelo esquerdo.



Por tratar-se de um encarceramento, a guarnição realizou a técnica de abertura de acesso “livre” e posteriormente realizou a retirada da vítima com uso de maca rígida, deixando-o aos cuidados da equipe do Samu.



Uma criança de 3 anos, ocupante do banco traseiro do HB20 foi primeiramente atendida e retirada pelas equipes do Samu e conduzida pela guarnição para o atendimento hospitalar.

Os adultos foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e a criança para o Hospital Infantil Seara do Bem.

A outra vítima era uma mulher de 50 anos, ocupante do banco do carona dianteiro do HB20, ela foi atendida e retirada pela equipe do Samu e conduzida para o hospital. Após o atendimento a estas vítimas, a guarnição do Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista, bem como fez uso de serragem para contenção de óleo. posteriormente, a cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Com informações: Sulinfoco