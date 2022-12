Caminhão carregado com areia tomba na SC-114 em São Joaquim

Na manhã desta quarta-feira dia 21, Por volta das 06h10min, a guarnição do 10º Grupo PMRv (P-10) foi acionada para atender um sinistro de trânsito na rodovia SC 114, no km 284,850 em São Joaquim. Um caminhão trator I/M.Benz Actros, com placas de Curitiba, tombou na pista. O acidente aconteceu quando o veículo tracionava o semi-reboque Randon SR BA com placas de São Cristóvão do Sul/SC.

O carro era conduzido por dois homens, e uma pessoa sofreu lesões leves nas costas e na face. De acordo com a PRMv, a vítima recusava-se de fazer o atendimento médico hospitalar. Sendo ofertado o teste de etilômetro para constatação de álcool no organismo que apresentou o resultado negativo para ingestão de bebidas alcoólicas.



À carga de areia que estava sendo transportada ficou espalhada sobre a pista, sendo retirada por um trator de uma propriedade rural próxima que auxiliou na limpeza. Os veículos foram retirados do local do acidente por um guincho particular que foi acionado pelo proprietário.