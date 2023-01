Influenciadores e jornalistas italianos visitam a Serra Catarinense

A secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, Sandra Padilha recebeu na noite deste domingo (29), um grupo de influenciadores e jornalistas italianos, que estão em Santa Catarina em busca de experiências possíveis de serem comercializadas na Europa.

A recepção aconteceu no Rio do Rastro Eco Resort, onde o proprietário Ivan Cascaes acolheu o grupo. O roteiro em Santa Catarina, foi organizado pela Embratur e Sebrae em parceria com a Santur, prefeituras de São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra com assessoria da Amures.

Os influenciadores e jornalistas italianos almoçaram em Urubici, no Restaurante Montez e visitaram também a Cachoeira Papuã, onde puderam desfrutar da Skybike. Depois seguiram para São Joaquim, onde conheceram a vinícola Vila Francione. Lá fizeram uma visita guiada, degustação de vinhos e saborearam uma tábua de frios, com contemplação do pôr do sol, no final da tarde.

A noite foram para Bom Jardim da Serra. Na manhã desta segunda-feira embarcaram para Urussanga e Praia Grande, no litoral sul do Estado.

Com informações: Amures