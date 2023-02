Prefeito da Serra Catarinense é condenado por nepotismo após empregar filhos

Na Serra Catarinense, o prefeito de Anita Garibaldi, João Cidnei da Silva, foi condenado por improbidade administrativa após praticar nepotismo ao nomear dois filhos ao cargo de chefe de gabinete na prefeitura. O político terá que pagar uma multa equivalente a 50 remunerações mensais, conforme a decisão judicial divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) nesta terça-feira (7).

Conforme o MP, o prefeito também não poderá firmar contratos com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual eventualmente possa ser sócio majoritário, pelo período de três anos. Cabe recurso da decisão.

A Promotora de Justiça da Comarca de Anita Garibaldi, Gabriela Arenhart, explica que o combate ao nepotismo é um assunto de interesse social. “Mesmo com as diversas alterações legislativas que retrocederam na tutela da moralidade administrativa, a prática de nepotismo ainda é ato de improbidade. E, no caso, houve comprovação da conduta e do dolo a justificar as sanções que foram impostas, por manifesto desrespeito à impessoalidade no trato da coisa pública”, diz a promotora.

Entenda o caso

Até setembro de 2021, a chefia de gabinete do Poder Executivo de Anita Garibaldi era exercida pela filha do Prefeito. Na época, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar o caso e ela foi exonerada. Porém, apenas três dias depois, Douglas foi nomeado para o mesmo cargo e permaneceu durante um ano na função, até que a Justiça determinou a exoneração, também a pedido do MPSC.

Com informações: SCC10