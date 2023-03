Fusca fica destruído ao atropelar vaca na Serra Catarinense

Um fusca ficou destruído ao atropelar uma vaca por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (17) em São José do Cerrito, na Serra Catarinense.

A colisão ocorreu no Km 253,600 da SC-120, e não há informações do estado de saúde do motorista e a condição do animal.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do veículo, de 33 anos, relatou aos policiais que havia uma vaca na pista, que tentou desviar e acabou atropelando. O homem realizou o teste do bafômetro e teve o resultado negativo. A corporação realizou um boletim de ocorrência do acidente.