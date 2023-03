Idoso de 75 anos morre carbonizado na Serra Catarinense

Um idoso de 75 anos morreu carbonizado na madrugada desta segunda-feira (20) em Lages, na Serra Catarinense. O incêndio ocorreu na casa da vítima por volta das 04h10min, na Rua Dionei Vieira Velho, no bairro Chapada.

Quando os bombeiros chegaram no local, as chamas já estavam sob controle e o corpo do idoso, carbonizado, estava caído próximo a porta de entrada do quarto. Segundo o relato de um vizinho, ele teria arrastado o corpo da vítima para tentar salvá-lo.

O Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo e a Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo do local, que ficou isolado para a realização da perícia.