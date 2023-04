Prefeitos da Amures prestigiaram a X Festa da Moranga em Ponte Alta

A convite do prefeito de Ponte Alta Edson Júlio Wolingner, os prefeitos da Amures participaram na sexta-feira (21), de assembleia ordinária no Centro de Eventos e prestigiaram a décima edição da Festa Estadual da Moranga. Evento que atraiu milhares de pessoas no final de semana.

A reunião dos prefeitos se desenrolou com pautas, do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (Cisama) e do Consórcio de Saúde (Cisamures). Dentre os assuntos discutidos e levados aos conhecimentos dos gestores, a diretora executiva do Cisamures Beatriz Rodrigues Bleyer, informou que a partir desta quarta-feira (26), inicia o processo de mudança do consórcio para o novo endereço na avenida Presidente Vargas. Aos poucos a mudança começa setor administrativo e até maio, todos os serviços como policlínica devem estar no novo endereço.



O secretário executivo da Amures Walter Manfroi, disse que a assembleia em Ponte Alta foi uma pauta em clima festivo, pois o município comemora a realização da Festa da Moranga. Desde 2002, Ponte Alta é considerada por força de lei, Capital Estadual da Moranga. O município foi pinheiro no cultivo da abóbora híbrida Tetsukabuto, em Santa Catarina, na década de 1970.



O presidente da Amures prefeito de São Joaquim Giovani Nunes, agradeceu ao prefeito de Ponte Alta pela recepção e comentou sobre a importância da retomada da festa depois de uma década, que não era realizada. Da mesma forma o presidente do Cisama, prefeito de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva, evidenciou o evento como estratégico para o fomento do turismo e da economia regional.



Todos os prefeitos e vices que prestigiaram o evento foram agraciados com uma cesta de produtos artesanais de Ponte Alta. O prefeito Edson Wolingner entregou o mimo também, aos deputados estaduais Marcius Machado e Nilson Berlanda, além do ex-deputado estadual Ivan Ranzolin.

Os prefeitos fizeram tratativas objetivas e aprovaram a revisão geral anual dos colaboradores da Amures e discutiram sobre ações de segurança nas escolas municipais. Aprovaram também, a criação de um grupo de trabalho para discutir ações de segurança nas escolas.

Fonte: Amures