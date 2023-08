Defesa Civil de SC confirma microexplosão em Lages ocorrido na última quinta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de uma microexplosão associada à uma supercélula no município de Lages, na tarde de quinta-feira, 24, por volta das 15h. O fenômeno provocou fortes ventos de até 90km/h (Figura 2) e deixou aproximadamente 25 mil unidades sem energia elétrica, várias vidraças de lojas e estabelecimentos quebradas e quedas de árvores em vias públicas e sobre fiação elétrica. As velocidades reais do vento, no entanto, podem ter sido bem superiores.

A microexplosão é um fenômeno meteorológico caracterizado por intensas correntes de ar descendente durante uma tempestade, que ocorrem em uma área localizada e com duração de alguns minutos. Ainda durante a quinta-feira, 25, não é descartado que outras tempestades severas tenham se formado pelo estado, tendo em vista a forte instabilidade e os alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina.

Além disso, é importante destacar que entre a noite de quarta, 23, e quinta-feira, 24, a passagem de uma frente fria aliada ao forte calor que ultrapassou os 30°C em praticamente toda Santa Catarina, favoreceram a formação de intensas instabilidades no estado.

Temporais acompanhados de chuva intensa, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e, principalmente granizo, foram registrados em diversas cidades do Litoral Sul, Planalto Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Em consequência destes temporais, foram contabilizadas diversas ocorrências associadas a destelhamentos de casas, danos no comércio e alagamentos (Figura 1).

Thuana Raimondi | Assessoria de Comunicação da Defesa Civil de Santa Catarina