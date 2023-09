Caminhão tomba na SC-114 em São Joaquim

Um novo sinistro de trânsito envolvendo um caminhão resultou em danos materiais significativos na Rodovia SC 114, próximo ao Bar do Biba, no município de São Joaquim, Santa Catarina. O incidente ocorreu no dia 30 de agosto de 2023, por volta das 12h00min, deixando a pista operando em meia pista durante os procedimentos de atendimento.

De acordo com o relatório policial, a guarnição da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada por volta das 12h07min do dia 31 de agosto para atender ao sinistro de trânsito. O veículo envolvido era um caminhão da marca DAF/XF FTS 480, que transitava no sentido São Joaquim a Lages. O condutor do caminhão, um homem de 38 anos, perdeu o controle do veículo ao contornar uma curva fechada na rodovia.

O caminhão acabou tombando à esquerda da via, com suas rodas do lado direito suspensas e a carga de maçãs que transportava espalhada ao longo do acostamento da rodovia. Felizmente, não houve feridos no acidente. A localização do sinistro, em uma curva acentuada, é considerada de risco, como indicado pela presença de placas de sinalização, faixas visíveis e redutores de velocidade horizontais instalados cerca de 180 metros antes do local.

A equipe da PMRv sinalizou a área e registrou um Boletim de Ocorrência sobre o incidente. Um guincho da empresa responsável foi chamado para remover o caminhão tombado e a carga espalhada do local. A operação de remoção estava programada para o dia seguinte, 1º de setembro de 2023.

A ocorrência serviu como lembrete da importância de obedecer aos limites de velocidade e de estar atento às condições da estrada, especialmente em trechos sinalizados como de maior risco. A rapidez da resposta das autoridades e a eficácia das medidas tomadas ajudaram a minimizar os transtornos no trânsito e garantir a segurança de todos os envolvidos no incidente.

Com informações: PMRv