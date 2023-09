Forte chuva de granizo atinge município da Serra Catarinense e causa estragos na madrugada desta segunda-feira

Temporais: Forte chuva de granizo na madrugada desta segunda-feira (04), atingiu o município de Anita Garibaldi, na Serra Catarinense. Estragos foram registrados em pelos menos 20 residências.

A Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Defesa Civil, publicou uma nota informando as famílias que tiveram suas residências atingidas pela chuva de granizo para que procurem os órgãos municipais para receberem auxílio e ajuda com lonas e outros materiais, em caso de necessidade.