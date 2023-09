Saída de pista é registrada próximo a ponte do rio Lava Tudo na SC 114

Na tarde de 26 de setembro de 2023, a Polícia Militar Rodoviária atendeu a uma ocorrência de sinistro de trânsito, com danos materiais, nas partes da Ponte do Rio Lava Tudo, na Rodovia SC 114, sentido Painel – São Joaquim.

Um cidadão de 33 anos relatou às autoridades que trafegava na Rodovia SC 114, no sentido Painel a São Joaquim. Ao contornar uma curva fechada após a Ponte do Rio Lava Tudo, seu veículo saiu da pista e perdeu o controle, vindo a cair em um barranco. O acidente ocorreu em uma curva fechada, em um trecho com pavimento asfáltico, sob condições de tempo bom. As marcas e faixas na pista estavam visíveis, e a velocidade máxima permitida para o local era de 50 Km/h.

Vale ressaltar que a Guarnição não presenciou o acidente, dependendo, portanto, das declarações do envolvido para esclarecer os detalhes do ocorrido. O teste de alcoolemia oferecido ao condutor comprovado em 0,00mg/L, indica que o mesmo não estava sob influência de álcool.

A remoção do veículo danificado resultou na carga do próprio envolvido, uma vez que não comprometeu a fluidez do trânsito nem a segurança naquele trecho da rodovia.

Diante dos fatos relatados e das denúncias do incidente, foi elaborado o presente Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, registrado como sinistro com apenas danos materiais, sem feridos envolvidos. A Polícia Militar Rodoviária permanece atenta para garantir a segurança nas estradas e orientar os condutores a respeitar as normas de trânsito em todos os momentos.

Fonte: PMRV Painel