Chuvas em São Joaquim: Corpo de Bombeiros age rápido para resgatar residentes de áreas alagadas devido a enxurrada

Em uma madrugada de intensas chuvas, o Corpo de Bombeiros de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, mobilizou suas equipes de resgate para atender a uma série de chamados relacionados a inundações e alagamentos. A operação ocorreu nas primeiras horas da manhã, precisamente às 04h18min, nos bairros Jardim Bandeira, Invernadinha, interior e Praia Verde, no município de São Joaquim.

A equipe de bombeiros, composta pelas viaturas ABTR 78, ASU-413 e AR-130, enfrentou condições desafiadoras para resgatar os residentes dessas áreas afetadas pela enxurrada. O trabalho heroico dos bombeiros demonstrou coragem e habilidade em situações de emergência.

No bairro Jardim Bandeira, uma idosa que havia passado por uma cirurgia recente na coluna foi resgatada com segurança. Para realizar esse resgate delicado, os bombeiros utilizaram um bote inflável, garantindo o bem-estar da paciente.

Em seguida, a equipe foi acionada para auxiliar uma família que estava ilhada devido às fortes corredeiras dos rios que cercam sua fazenda na localidade da Invernadinha. Com as estradas submersas, a situação era crítica. Com a ajuda de moradores locais, o bote foi levado cerca de 800 metros até o local da travessia.

Para garantir a segurança da família, foi lançado um cabo, que serviu como guia durante a travessia do rio. Esse cabo evitou que o bote fosse arrastado pela forte correnteza, permitindo que a família fosse resgatada com segurança para o lado oposto do rio. Após o resgate, a família foi conduzida pela equipe de bombeiros de volta à cidade de São Joaquim.

Além desses resgates de alto risco, outras chamadas foram atendidas de forma preventiva e orientativa, demonstrando o compromisso do Corpo de Bombeiros de São Joaquim em proteger a comunidade durante momentos de crise.

Essa operação exemplar do Corpo de Bombeiros de São Joaquim destaca a dedicação e o profissionalismo das equipes de resgate em situações de emergência, garantindo a segurança e o bem-estar dos residentes em momentos de adversidade climática.

Foto: Wagner Urbano

Com informações Wagner Urbano