Marcas de violência em carro abandonado revelam assassinato na Serra catarinense

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (8) em Bom Retiro, na Serra Catarinense. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (6).

O carro dele, um Fiat Strada vermelho, havia sido encontrado ao meio-dia de sábado (7), na localidade de Cambará, no interior do mesmo município. O veículo possuía marcas de violência, o que motivou o acionamento da polícia.

Segundo informações do delegado Fernando Padilha Figueiredo, da Polícia Civil, o homem foi morto após uma discussão em Chapadão do Lageado, no Alto Vale do Itajaí. A cidade fica a 70 quilômetros de Bom Retiro, onde o corpo foi localizado.

Conforme o delegado que atendeu o caso, o homem foi assassinado após uma desavença com o suposto autor do crime. Os dois estavam reunidos na casa do irmão do suspeito quando a vítima teria sacado uma arma de fogo e feito disparos, segundo a versão do investigado. Em função disso, ele teria ficado com medo e deu duas facadas contra o homem. A causa da discussão não foi apontada.

Em buscas na região, os policiais encontraram em outra localidade de Bom Retiro vários pertences da vítima, cobertos por sangue. Na manhã deste domingo, moradores encontraram o corpo em um local onde havia ocorrido buscas policiais no sábado. No entanto, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o local estava alagado por conta das fortes chuvas que atingem o Estado.

O suspeito do crime e outras duas testemunhas foram interrogadas ainda no sábado. O homem apontado como autor teria confessado o crime e colaborado com as investigações para que o corpo fosse encontrado. Ele alegou legítima defesa e foi liberado por falta de elementos que caracterizassem prisão em flagrante.

O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica, em operação que contou com apoio da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre a identidade dos envolvidos. A Polícia Civil deve dar sequência às investigações na próxima semana para a conclusão do inquérito.

Com informações: NSC total