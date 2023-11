Transtornos na Serra Catarinense ocasionado pelas fortes chuvas; veja condições das rodovias

Em São Joaquim, Lages, e outras cidades da Serra Catarinense enfrentam sérios problemas devido às chuvas intensas que assolam a região. Alagamentos, enxurradas e bloqueios em rodovias têm sido relatados, gerando preocupação entre os moradores.

Nas últimas 60 horas, a Serra Catarinense tem sido castigada por um volume impressionante de chuvas. Em São Joaquim, rios no interior ultrapassaram seus níveis, comprometendo pontes e isolando algumas comunidades. Embora tenham ocorrido alagamentos pontuais, o município não registrou danos significativos até o momento. A Epagri relata que mais de 100 mm de chuva foram registrados nas últimas 24 horas.

Já em Lages, a situação é mais crítica. Entre quarta-feira (15) e as 9h15 desta sexta-feira (17), o acumulado de chuvas atingiu a marca de 152 mm, superando consideravelmente a média mensal para a região. Os dados da Defesa Civil Municipal indicam que, nas últimas 48 horas, foram registrados 100,54 milímetros de chuva, elevando o nível do rio Carahá para 4.52 metros.

SC-110 (São Joaquim – Urubici):

Km 374 – Apenas veículos leves permitidos.

Km 380 e 381 – Deslizamento, rodovia INTERDITADA.

Km 401 – Deslizamento, tráfego em meia pista.

SC-370 (Urubici – Rio Rufino):

Km 60 – Deslizamento, tráfego em meia pista.

SC-390 (Bom Jardim da Serra):

Km 379 – Deslizamento, tráfego em meia pista.

SC-112 (Rio Rufino – Urupema):

Km 284 – Deslizamento, tráfego em meia pista.

A população é orientada a tomar precauções e evitar deslocamentos desnecessários. As equipes de resgate e órgãos responsáveis estão mobilizados para lidar com a situação emergencial. A Defesa Civil e autoridades locais pedem que os cidadãos estejam atentos às informações oficiais e sigam as orientações para garantir a segurança de todos.