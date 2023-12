Aposta da Serra Catarinense bate na trave de prêmio milionário, mas leva bolada na quina

Uma aposta da cidade de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, ganhou uma bolada de mais de R$ 69 mil na quina da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (30). Além da aposta da cidade de Otacíli Costa na Serra Catarinense, outra de Porto Belo também garantiu a premiação.

Veja as dezenas sorteadas do concurso 2662

17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42

No prêmio principal, um sortudo de Juazeiro do Norte, no Ceará, acertou as 6 dezenas sozinho. O bilhete foi preenchido pela internet e é do tipo simples, ou seja, o mais básico das opções de aposta da Mega-Sena. O ganhador vai embolsar a quantia de R$ 35.852.14

A estimativa de prêmio do próximo concurso, do sábado (2), é de R$ 3 milhões