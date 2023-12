Bombeiros resgatam criança após carro cair em ribanceira de 20 metros na BR-282 em Alfredo Wagner

Uma criança de 10 anos e dois adultos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar após o veículo em que estavam cair em uma ribanceira de 20 metros na BR-282, em Alfredo Wagner, na madrugada desta quinta-feira (14).

De acordo com os bombeiros, o veículo Celta, com placas de Laguna, era conduzido por um homem de 40 anos que não teve ferimentos e estava no acostamento da pista, sinalizando para as equipes de resgate. Ele contou que perdeu o controle do veículo, saiu de pista e caiu na ribanceira.

No veículo, sentada no banco traseiro, estava a criança, consciente e orientada, sem ferimentos. Ela foi retirada pelo porta-malas. Também no veículo, no banco do carona, estava uma mulher de 37 anos, que estava com dor na região lombar e náusea.

Segundo os socorristas, a ribanceira tinha aproximadamente 15 metros de declive. A via foi trancada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e posicionado o caminhão para o resgate. A vítima foi levada para cima com a maca de ribanceira e com o auxílio do guincho da ambulância

A mulher foi conduzida ao hospital de Bom Retiro para atendimento médico. A cena ficou aos cuidados da PRF.