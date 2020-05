Rochas desmoronam mais uma vez na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária informou, na manhã deste último sábado 02 de Maio de 2020, sobre mais um desmoronamento de rochas que se desprendeu das paredes da Serra do Rio do Rastro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária , o incidente ocorreu por volta de 07h00, com a queda de barreira ( pequena ) na SC-390 km 407,400 município Lauro Müller trecho de concreto da Serra do Rio do Rastro.

A barreira tomou parte da pista no sentido Bom Jardim da Serra a Lauro Müller ( quem desce ) guarnição está no local monitorando e sinalizando. Feito os contato já está sendo providenciado a limpeza com máquina.

Obs: ocorrência sem vítimas ou danos materiais trânsito segue fluindo no local. Ocorrência atendida pela guarnição do P-21.

Com informações do 21 Grupo de Policia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra

he