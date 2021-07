Trânsito liberado neste Domingo na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que a Serra do Rio do Rastro (SC-) segue liberada para o tráfego de veículos neste final de semana, dia 3,4, e que o trânsito está fluindo normal. A informação é do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra.

O trânsito deve permanecer liberado durante todo o fim de semana. Nessa última semana, houve interrupções na pista por conta do congelamento em trechos da rodovia, que causou perigo aos motoristas. A Serra do Rio do Rastro chegou a ser interditada para o trânsito na terça, quarta e quinta-feira, dias 29, 30 e junho e 1º julho. A PMRv emitia notas diariamente que informava a situação da rodovia. Na próxima segunda-feira, dia 5, o trânsito volta a ser interrompido às 7 horas para revitalização da SC-390. Por conta das obras o tráfego fica bloqueado das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.