PMRv informa pontos de congelamento na Serra do Rio do Rastro; sensação térmica é de -13°C

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) comunicou pontos de congelamento na pista da SC-390, na Serra do Rio do Rastro. Os locais afetados ficam nos KMs 405,600 e 405,850. Uma guarnição da PMRv está neste momento jogando sal na pista para auxiliar no descongelamento e todos os veículos que não puderam transitar durante a madrugada em função do problema já foram liberados para seguirem viagem, inclusive caminhões.

Ainda conforme a PMRv, a temperatura neste momento é de -4°C e sensação térmica de -13,3°C, além do vento de 48,1 km/h. Cabe lembrar que a rodovia foi fechada novamente a partir das 7 horas, conforme cronograma da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE). A Serra do Rio do Rastro passa por obras de contenção desde 2020. A previsão é de que a obra seja concluída neste segundo semestre de 2021 e o investimento é de R$ 21 milhões. Abaixo, confira a programação de horário para liberação do tráfego neste mês de julho: