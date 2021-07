Serra do Rio do Rastro abre nesta sexta, sábado e domingo

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade fará uma pausa nas obras de contenção na Serra do Rio do Rastro, a SC-390, que estará aberta à visitação a partir das 19 horas desta quinta-feira, 29, até a segunda-feira de manhã, às 7 horas.

O titular da Pasta, Thiago Vieira, explica que, com a previsão de frio intenso, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) monitora as condições da pista, principalmente prevenindo o congelamento da rodovia. Equipes trabalham colocando sal na via também na Serra do Corvo Branco (SC-370).

As medidas objetivam a visitação segura das serras, com a possibilidade de queda brusca das temperaturas. Ainda assim, autoridades recomendam atenção ao trafegar nas pistas.

Por Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade