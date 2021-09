Serra do Rio do Rastro fechada em “alguns horários” no dia 11 e 12 de setembro para Maratona Uphill

A Polícia Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro, informou que a serra terá horários específicos de interdição entre os dias 11 e 12 de setembro devido o evento Uphill Marathon 2021.

Segue o quadro de horário das interdições:

Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro 🏔️

Evento:

UPHILL MARATHON 2021

Dia 11/09/2021 sábado

Dia 12/09/2021 domingo

🚨ATENÇÃO

➡️Antes de sair de casa, programe sua viagem.

➡️Tenha paciência.

➡️Durante a realização do Evento, evite esse trecho da Rodovia até o término do Evento.

Dessa forma, diminui a fila de espera.

➡️Dirija com atenção e cuidado.

A 8ª edição da Uphill Marathon vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro. A principal será no Mirante Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Muitas novidades foram pensadas para a segurança dos atletas. Entre as novas medidas, as largadas serão feitas em ondas e os kits serão entregues na casa dos competidores. O evento, criado e idealizado pela X3M Sport Business, seguirá todas as orientações da Portaria de Santa Catarina, incluindo os protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança de todos os participantes

