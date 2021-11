Ciclista morre subindo a Serra do Rio do Rastro

Um homem, de 56 anos, faleceu enquanto pedalava na subida da Serra do Rio do Rastro, SC-390, na manhã deste domingo (14). O homem teve uma parada cardiorrespiratória durante a prática da atividade, uma equipe médica tentou reanimar a vítima, entretanto, ela não resistiu.

A aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e por profissionais de saúde do SARASUL, foi acionada por volta das 10h, pela regulação do SAMU para prestar apoio a sua Unidade de Suporte Básico de Lauro Müller ao atendimento do homem. Devido ao local de difícil acesso, a aeronave pairou próximo a mureta de proteção para descida da equipe médica. O atendimento, seguindo todo o protocolo de reanimação cardiopulmonar, ocorreu por mais de 30 minutos, no entanto o paciente manteve-se sem sinais vitais, sendo constatada a morte no local.