Rocha e barreira desabam novamente sobre a Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra informou, recentemente, sobre à queda de uma barreira e uma rocha sobre a pista na Serra do Rio do Rastro no final da tarde desta quinta-feira 10.

Conforme as informações, uma rocha, de médio porte, acabou se desprendendo dos paredões ficando sobre a pista, não há informações de que ela tenha atingido algum veículo ou de que alguém tenha ficado ferido. Além da rocha, a polícia também informou a queda de uma pequena barreira no trecho onde não há tela de proteção. Por enquanto o tráfego na serra segue em meia pista.

INFORMAÇÃO

Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro🏔️

Km 406,750

*Queda de uma pedra (médio porte).

*Queda de uma pequena barreira.

Aonde caiu, não tem tela de proteção.

Coordenador Regional SIE Sul Eng Gustavo

Está ciente.

Equipe de manutenção já foi acionada.

Temos que aguardar.

➡️Tráfego em meia pista.