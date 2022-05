Serra do Rio do Rastro segue interditada; Corvo Branco tem trânsito em meia pista

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atualizou na manhã desta quinta-feira, dia 5, a situação das rodovias estaduais do Sul de Santa Catarina. A Serra do Rio do Rastro (SC-390) segue interditada e sem previsão de liberação. Já a Serra do Corvo Branco está com trânsito apenas em meia pista em virtude de um deslizamento de terra. Confira abaixo as informações sobre as vias:

Foi registrada queda de barreira na SC-120, no KM 237, em Curitibanos. Trânsito em meia pista. Equipe de manutenção já foi acionada para retirar material. Queda de barreira na SC-110, no KM 410, em São Joaquim, próximo a Perico. Trânsito em meia pista. Equipe de manutenção já acionada para retirar material. Queda de pedras sobre a Rodovia SC-114, em Painel. O trânsito segue normal. Queda de barreira no acostamento da Rodovia SC-110, no KM 397, localidade de Vacas Gordas, entre Urubici e São Joaquim. Local sinalizado. Queda de barreira no acostamento e parte do pavimento. Rodovia SC-114, no KM 194. Área industrial de Palmeira. Local sinalizado. Rodovia SC-390, no KM 383, em Bom Jardim da Serra. Local em obras, ampliação da rachadura na pista. Trânsito em meia pista. Equipes da infraestrutura no local. A Rodovia SC-110, em Urubici, está interditada devido à água sobre a ponte do Rio Canoas.

Com informações: Engeplus