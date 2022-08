Liberado o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro

Foi liberado e normalizado o tráfego de veículos na SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, às 12h20min desta quinta-feira (11). Equipes coordenadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade fizeram a remoção de materiais que estavam na pista em decorrência das chuvas e do ciclone extratropical que atingiu o Estado. O grupo também vistoriou a região para avaliar possíveis pontos de risco para novas quedas de barreiras. Após se confirmar a segurança para o tráfego, este foi reestabelecido.

Os pontos onde houve queda de barreira estão fora dos que passaram pela recente obra de contenção de encostas.