Por questões de segurança, devido a novas quedas de materiais e risco de outras, na Serra do Rio Do Rastro, está interditado o trânsito no local.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade destaca que, diante do volume de chuva dos últimos dias, a situação reforça a importância das obras de contenção realizadas na Serra, que impediram que uma tragédia maior acontecesse.

Equipes da SIE, Defesa Civil e PMRV, monitoram as condições da área e estão fazendo a retirada do material da pista.