Viajante passa por 25 capitais em menos de 60 dias e conhece Serra do Rio do Rastro

Imagine conhecer 27 capitais brasileiras, em até 72 dias, passando pelas centenas de cidades que entremeiam esses destinos – este é o itinerário do empresário Fabiano Curi, que essa semana passou pela Região Carbonífera a caminho da Serra do Rio do Rastro.

“Tenho dois principais objetivos, o primeiro é conhecer o máximo possível da diversidade e do tamanho do Brasil, passando pelas capitais, ouvindo sobre a história de cada uma delas; e um segundo, é uma ideia de aproveitar o tempo que eu tinha disponível para fazer um viagem diferente e intensa, que é praticamente terapêutica porque traz muitos momentos de introspecção”, explicou o viajante.

Até o momento, neste dia 27 de setembro de 2022, em 56 dias de viagem, Curi já percorreu 18 mil quilômetros, 25 capitais, parte caminhando, parte de trem, parte pegando carona. Fato curioso é que o viajante pegou carona em barcos e até em carro de funerária.

“Optei por passar pela Serra do Rio do Rastro porque já havia ouvido falar nela, achei o visual espetacular e tive um dia muito bom graças as pessoas que conheci no caminho”, frisou.

Curi, aproveitou ainda para ter uma experiência única durante sua curta passagem pela Serra: descer as curvas do Rio do Rastro de bicicleta, pois lá no mirante, ele encontrou dois turistas praticantes de ciclismo, que carregavam as bicicletas consigo e ofereceram o passeio.

“Um dia que tinha começado um pouco aborrecido porque perdi o ônibus para a serra, terminou sendo um dia super legal por conta das pessoas que conheci na estrada e me ajudaram a chegar no meu destino”, concluiu.

Fonte: Sul In Foco