Serra do Rio do Rastro será bloqueada para evento automobilístico no fim de semana das 6h às 11h

Cartão postal do Sul do Brasil receberá evento esportivo automobilístico, denominado FRIENDS HILLCLIMB – edição Serra do Rio do Rastro. sábado (19) e domingo (20), entre 6h e 11h.

INFORMAÇÃO

Evento esportivo automobilístico, denominado FRIENDS HILLCLIMB – edição Serra do Rio do Rastro.

Pontos de Fechamento:

a). SC-390, em Lauro Muller, Km 416 (Exatamente no Acesso do Estabelecimento Mirante 12)

b). SC-390, em Bom Jardim da Serra, Km 403 (Exatamente no Acesso ao Mirante principal da Serra do Rio do Rastro)

Cronograma de Fechamento: