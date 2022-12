Atenção:Queda de barreira na Serra do Rio do Rastro; Interditada neste momento

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA Neste momento ocorreu uma queda de barreira na Rodovia SC 390 na altura do Km 410, 300, deixando totalmente bloqueado para ambos os sentidos, a equipe de manutenção ja foi acionada para a retirada do material, não tem previsão da liberação nesta noite devido ter sido de grande volume de terra caída sobre as pistas.

A Polícia Militar Rodoviária juntamente com as equipes de manutenção estão no local para a mais breve possível liberação da Rodovia!

“Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Fonte: 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra