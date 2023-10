Força da água descendo pela via causou problemas e PMRv interditou o local

A SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, foi interditada para o trânsito de veículos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram imagens impressionantes da força da água descendo pela via.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está monitorando o local.