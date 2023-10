Sobrevoo mostra danos causados pelas chuvas na Serra do Rio do Rastro

Segundo a Defesa Civil, ainda não há previsão para liberação do trecho.

A Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, está interditada, desde o último domingo (8), em função das fortes chuvas que atingiram Santa Catarina e causaram danos no trecho. Um sobrevoo feito nessa terça-feira (10) mostrou os estragos.

Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, o trecho continua sem previsão de liberação. “Vai depender do resultado das chuvas desta quarta e quinta-feira. A vistoria apontou situações de risco muito alto para novos deslizamentos”, detalha.

O coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura, Ademir Honorato, afirma que a equipe fez o sobrevoo em praticamente 80% da Serra do Rio do Rastro. “A nossa maior preocupação era olhar de cima e ver se tinha algum desabamento pequeno que poderia dar uma avalanche”, pontua. Vídeo mostra os danos. Assista:

O principal ponto de risco fica no km 406 da Serra do Rio do Rastro, local em que duas barreiras New Jersey foram abaixo com o deslizamento. “As peças de concreto, de cinco e oito toneladas, estão penduradas. Então, estão sendo mobilizados um guincho e uma retroescavadeira para pegar e retirar esse material”, detalha coordenador regional da SIE.

Monitoramento segue na Serra

A vistoria na Serra do Rio do Rastro foi realizada de maneira integrada entre a Defesa Civil e Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, com apoio do Saer (Serviço Aeropolicial).

Silveira ainda afirma que os trabalhos de Monitoramento e Segurança continuam pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária) e pelo Setor Técnico da Coordenadoria Regional da Infraestrutura e Coordenadoria Regional da Defesa Civil