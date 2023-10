Prefeito diz Serra do Rio do Rastro será liberada para tráfego no período da tarde deste sábado (14)

O Prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto, anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (14) que a Serra do Rio do Rastro, que estava com o trânsito interditado devido às fortes chuvas, será parcialmente liberada para tráfego no período da tarde.

“Notícia excelente!!! No período da tarde meia pista liberada para automóveis”, destacou Ostetto em sua publicação.

A liberação será feita a partir das primeiras horas da tarde, com previsão de uma pista, com sentido único, alternado entre a subida e a descida apenas para veículos leves.

A liberação parcial do tráfego é uma medida importante para a população da região, que depende da rodovia para se deslocar. A Serra do Rio do Rastro é também um importante destino turístico, e sua liberação deve contribuir para a retomada do setor.