Serra do Rio do Rastro: Turismo da Serra Catarinense tem duas ‘grandes obras’ confirmadas

Duas importantes obras estruturantes para o turismo da Serra Catarinense foram confirmadas nesta segunda-feira (20), em Bom Jardim da Serra. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Pedro Ostetto, durante a segunda edição do Café, Turismo & Prosa, evento que reuniu empreendedores do setor e convidados.

A primeira obra é a construção de uma ciclovia de 12 quilômetros, que ligará o mirante da Serra do Rio do Rastro ao centro da cidade. A segunda é a licitação do mirante, com previsão de investimento de mais de R$ 100 milhões.

As duas obras devem fomentar o desenvolvimento do turismo na região. A ciclovia pode facilitar o acesso dos visitantes ao mirante e a outras atrações turísticas do município, enquanto a licitação do mirante pode modernizar o complexo e gerar empregos.

Além das obras estruturantes, o evento também contou com palestras e apresentações de empreendedores e artistas da região. Entre os destaques, estiveram as experiências de Richard Westphal Brighenti, proprietário da Lohn Bier, e Rafael Bridi, recordista mundial de highline.