Serra do Rio do Rastro será interditada neste fim de semana para evento de corrida de carros; veja horários

A Serra do Rio do Rastro, localizada no sul do estado, no município de Lauro Müller, será interditada no próximo sábado e domingo, 13 e 14, das 6h às 11 horas.

O bloqueio de tráfego temporário acontece por conta da 2ª Edição do Friends International Hillclimb do Rio do Rastro. O evento de carros de corrida tem o percurso de 11,6 km, com mais de 930 metros de altimetria acumulada, além de mais de 200 curvas sinuosas que irão testar as habilidades dos pilotos. A programação do evento tem início na sexta-feira, dia 12, com vistoria, adesivação dos veículos e a largada promocional em frente à Prefeitura de Lauro Müller.