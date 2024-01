Serra do Rio do Rastro Liberada após queda de Barreira

A Polícia 🚔 Rodoviária Estadual do Mirnate da Serra do Rio do Rastro informou que a Serra do Rio do Rastro foi liberada no final da manhã deste domingo (28) após a queda de barreiras e de trabalho intenso das Equipes da SIE (Secretaria de Estado da Infraestrutura) na remoção de pedras e terra que se acumulavam sobre a pista.



Informações e imagens Polícia Rodoviária Estadual