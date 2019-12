Sob a velha e ferida ponte,

Correm, límpidas e serenas,

As águas do rio Pelotas,

Para seu inexorável destino.

Levam, sem nada exigir,

Sem nada e a ninguém perquirir.

Minhas inúteis e irreparáveis ilusões,

Meus arrefecidos amores

Minhas inúmeras e duras decepções.

Alheias a quaisquer valores.

Com elas vão,

Insondáveis,

Meus inumeráveis silêncios,

Que mergulham,

Para sempre,

Nas ruidosas quedas.