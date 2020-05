Campesinas – Por Henrique Córdova

Sem rumo,

Senão o do instinto,

Caminho coxilha afora,

E o perfume distinto,

Das flores, na aurora,

Sinto.

Revelam-se, de repente, buliçosas,

Como pequenos sóis e luas,

Espalhadas aos milhares,

Nos diários arrebóis, nuas,

Amarelas margaridas, voluptuosas…

E, além, todas as cores,

Vestem-se de flores.

E peles de pernas luxuriosas …

Amo as rosas, os cravos, os lírios,

Mais amo, porém, as pequenas,

Para mim sem nome e do campo,

Flores, com ou sem perfume.

Aos feixes, levo-as ao peito,

Junto do coração.

E só as deixo, quando murchas,

No insólito chão e já sem jeito

.

Não choro,

Porque na próxima primavera,

Ressuscitadas, brilhantes,

Perfumadas ou não,

Carnes alvas, vibrantes,

Voltarão para nova quimera.

Esquecido de mim,

Continuarei caminhando

Pelos campos floridos,

Queridos e sem fim,

Desejando …