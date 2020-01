São Paulo, Sampa, Pauliceia, Terra da Garoa, SP

Sampa, apelido carinhoso atribuído à cidade, é deliciosa e tem fama de oferecer uma das melhores vidas noturnas do planeta. Consagrada como a capital latino-americana da boa mesa, oferece restaurantes internacionais de alto padrão e refinadas opções regionais assinadas por chefs brasileiros de renome. É considerada a capital da pizza no Brasil, com mais de 6 mil pizzarias espalhadas por todos os bairros.

O Museu de Arte de São Paulo (Masp), tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2003, abriga acervo de mais de 10 mil peças, que inclui arte africana, das Américas, asiática, brasileira e europeia, desde a Antiguidade até o século 21, incluindo pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e roupas. A Pinacoteca do Estado, rico museu de artes visuais, recebe importantes exposições internacionais e apresenta valiosos exemplares dos últimos 200 anos da arte brasileira.

Nos finais de semana, um dos programas tradicionais dos paulistanos (como são chamados os que nascem em Sampa) é ir a uma das feiras livres que acontecem pela cidade. As feiras do Bixiga, da Liberdade e da Praça Benedito Calixto estão entre as mais requisitadas.

Ir ao Parque Ibirapuera é super agradável. Além das áreas para atividades físicas, ciclovias e parquinho, o Parque tem museus, auditórios e planetário, sempre ocupados com intensa programação cultural.

Por Jefferson Severino – Jornalista – SC – 01571 – JP