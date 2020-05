Urubici e Urupema fecham seus pontos turísticos “por prazo indeterminado”

As cidades de Urubici e Urupema decidiram pelo fechamento de seus pontos turístico após o aumento de casos de Covid-19 na região.

Segundo informações a prefeitura emitiu uma nota em sua rede social que todos os pontos turísticos estão fechados a partir do dia 22 de maior de 2020 em uma medida que entra no pacote de ações de combate ao COVID-19.

Já a Prefeitura de Urupema já emitiu um comunicado na noite desta quinta (21) que a Prefeitura de Urupema e os proprietários decidiram fechar por tempo indeterminado o acesso ao Morro das Torres.

Tal medida em Urupema gerou críticas de empresários e pessoas envolvidas com o setor: -“Quem trabalha unicamente com turista tem que pagar as contas, só quem vai ao Morro das Torres são turistas, a população de Urupema não vai até o Morro então não tem como se contaminar. O problema é que o assunto não foi discutido com o setor de turismo, com os empresários, com o conselho, foi uma atitude taxativa.” Relatou um empreendedor da área de Turismo de Urupema.

Além de Urupema a Prefeitura de Urubici também está recebendo fortes críticas do setor de turismo o que pode fazer com que a prefeitura possa mudar de ideia.

Entre os principais pontos turísticos, que na verdade são acessos de particulares estão a Cascata do Avencal, Inscrições Rupestres, Morro do Campestre, Cascata Véu da Noiva e ETC. O acessos ao Morro da Igreja e Pedra Furada já estão sem receber turistas.

A decisão foi tomado em meio a um alvoroço pelo aumento de casos de COVID-19 na região e a uma previsão de neve efetuada única e exclusivamente pela Epagri-Ciram (nenhum órgão a mais previu neve) que aponta a chance de neve neste final de semana o que atraiu um significativo aumento de turistas para a região causando uma grande tensão em meio a pandemia.

