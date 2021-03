Coronavírus em SC: Governo do Estado anuncia mais R$ 230 milhões para apoiar o setor do turismo e eventos

Para auxiliar na recuperação e minimizar o impacto da pandemia no segmento de turismo e de eventos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc) disponibilizam mais R$ 230 milhões para financiamentos, por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo (Mtur). O aporte dos recursos foi anunciado pelo governador Carlos Moisés nesta sexta-feira,19, em Florianópolis.

Carlos Moisés destacou que em um ano, desde o início da pandemia, o Governo do Estado já disponibilizou pelo menos R$ 1,4 bilhão em programas de incentivo, linhas de crédito e outras medidas de subsídio a empreendedores catarinenses de diversos setores. O objetivo é que o Programa de Retomada Econômica alcance R$ 2,3 bilhões até 2022.

“O setor de turismo e o de eventos têm sido muito impactados pela pandemia. O Governo do Estado está sensível ao momento difícil desses segmentos, que representam grandes forças econômicas para Santa Catarina. Os recursos são essenciais para que eles possam se preparar para a retomada das atividades com tranquilidade, preservando emprego e renda dos catarinenses”, disse o governador.

O diretor Financeiro do BRDE, Marcelo Haendchen Dutra, informou que, desde o início da pandemia, o banco busca suprir situações emergenciais de clientes, em especial micro, pequenas e médias empresas, e os empreendedores individuais que demandam capital de giro para superar os prejuízos econômicos provocados pela Covid-19.

“Ao todo, já foram liberados R$ 62 milhões para socorrer micro, pequenas e médias empresas ligadas ao turismo, com redução de taxas de juros, simplificação de processos, flexibilização de garantias e pulverização do crédito, por meio de entidades parceiras. E agora, de acordo com a diretriz do governador Carlos Moisés, colocamos à disposição mais esses R$ 130 milhões para o segmento do turismo. Com certeza, é um grande reforço para os empreendedores”, pontuou.

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) atua juntamente com o Badesc nas operações de crédito. O presidente do Badesc, Eduardo Machado, informou que no ano passado foram operados R$ 37 milhões na linha de crédito do Fungetur. Para este ano, o recurso é de R$ 100 milhões.

“Com apoio do governador, temos buscado a ampliação do limite de crédito para este setor. Os recursos são fundamentais para os micro e pequenos negócios manterem suas atividades, até que superemos a pandemia e a dificuldade econômica imposta por ela. Em parceria com a Santur não medimos esforços para atender o mais rápido possível e fazer o recurso chegar na mão do empreendedor”, salientou o presidente do Badesc.

O presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari, relatou que é a primeira vez que a agência está atuando em parceria com os bancos de fomento do Estado. “Hoje somos praticamente um correspondente bancário do Badesc, pois disponibilizamos uma equipe interna que auxilia as empresas com a documentação necessária, dando mais velocidade da contratação. Isso é importante para atender empresas do turismo que enfrentam dificuldades para manter os negócios após os impactos da pandemia de Covid-19 na economia”, afirmou.

Os recursos de R$ 230 milhões

Os recursos anunciados nesta sexta-feira são direcionados para financiar obras de construção, reformas e modernização de estabelecimentos como hotéis e pousadas, parques temáticos, restaurantes, máquinas e equipamentos turísticos, capital de giro, entre outros.

São permitidas operações de R$ 15 mil a R$ 250 mil com taxa de juro Selic + 5% ao ano, o que representa hoje, 0,62% a.m. O prazo para pagamento é de 48 meses, com até 12 meses de carência inclusos. A participação do financiamento varia de 80% a 100% no projeto.

Acompanhou o anúncio o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli.

Como solicitar

Badesc – Os empresários interessados devem acessar o site do Badesc fazer um cadastro e prosseguir com a solicitação. Em caso de dúvidas podem enviar e-mail para o Suporte da Santur emergencial.turismo@santur.sc.gov.br.

BRDE – Os empresários interessados devem acessar o site do banco ou baixar o aplicativo do banco, fazer um cadastro e prosseguir com a solicitação.

Santur – Mais informações podem ser obtidas também no site Viaje Mais da Santur.

Por

Elisabety Borghelotti

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom