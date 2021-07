Bonecos gigantes chamam a atenção em praça de inverno em Bom Jardim da Serra

Quem passou por om Jardim da Serra, nesta segunda feira (05), pôde observar algo inusitado na praça José Caetano do Amaral, em frente a Igreja Matriz, como a presença de bonecos gigantes dando as boas vindas aos turistas e aos moradores da pacata cidade.

O Bonecos de Neve maiores chegam 3.5m de altura, além de bonecos menores de 2,7m e até mesmo uma família de Urso Polares enormes e apeluciados adornam o super estiloso jardim de inverno de Bom Jardim da Serra fazendo a alegria dos moradores, crianças e turistas de todo o Brasil.

A obra provém da criatividade, empenho e dedicação do setor turístico da cidade que alinhou as ações da Secretaria de Turismo e a parceria constante da Associação Bonjardinense de Turismo a ABT para que esse projeto do jardim de inverno fosse finalmente realizado.

Mais de um dezena de bonecos adornam a praça, todos constituídos de tecido, fibra de vidro e até mesmo pelúcia. Uma obra criativa e que trará bons frutos, muitas fotos e milhares de marcações nas redes sociais mostrando o turismo de inverno de Bom Jardim da Serra.

“Resolvemos investir em cenário, porque o inverno já é a nossa praia” Finalizou Sandra Padilha – Secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra.