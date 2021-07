Inovatur II vai investir R$ 900 mil em projetos inovadores na área de turismo

Apoiar 15 projetos inovadores na área do turismo em todas as regiões de Santa Catarina. Esse é o objetivo do Programa Inovatur II, realizado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). As inscrições podem ser feitas até 23 de agosto.

Cada projeto escolhido receberá R$ 60 mil – o total de recursos investidos é R$ 900 mil, sendo R$ 600 mil da Santur e R$ 300 mil da Fapesc. Os projetos terão prazo de execução de até 12 meses, prorrogáveis por igual período.

“A partir da experiência exitosa da realização do Inovatur, a Fapesc e a Santur iniciaram as tratativas para o lançamento da segunda edição deste importante programa. A ideia é ampliarmos os recursos totais e por empresa apoiada e mantermos a regionalização dos incentivos nas 13 regiões turísticas do Estado de Santa Catarina. Objetivamos gerar novas empresas, novos produtos e serviços, gerando oportunidades, emprego e renda de forma conectada ao turismo, por intermédio da tecnologia e da Inovação”, afirmou o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen.

“Esse é um programa de muito sucesso, sintonizado com o ecossistema de inovação de Santa Catarina”, avaliou Renê Meneses, presidente interino da Santur. “Por meio desse programa também avançamos nas parcerias com a Fapesc, algo totalmente integrado e que fomenta o turismo voltado para a tecnologia. Agora, com essa nova etapa, temos um aporte de recurso significativo e robusto. A inovação e a tecnologia são fundamentais para o turismo catarinense, e a Santur sempre irá apoiar esse tipo de programa.”

O edital também faz parte do Programa #Fapesc@Gov+Pesquisa&Inovação que visa a aproximar o ecossistema de Ciência,Tecnologia e Inovação (CTI) das demandas dos diversos órgãos e autarquias com o Governo do Estado. Com a própria Santur, além do Inovatur I, foi feita uma chamada pública para elaborar um estudo de demanda turística em Santa Catarina, com investimento de R$ 725 mil, que será realizado pela Univali.

Primeira edição

A primeira edição do Inovatur selecionou 13 projetos, cada um recebendo o aporte de R$ 23 mil, totalizando R$ 300 mil. Foi encerrado no dia 13 de julho, com um Demoday Inovatur, onde cada empresa apresentou seus projetos a investidores e consultores convidados para o evento, como representantes da Bridge 101 Aceleradora, Wakalua, Sebrae-SC e Uniinova – Incubadora Tecnológica Empresarial da UNIVALI.

As 13 iniciativas são de seis regiões turísticas do estado e de diferentes segmentos, como gastronomia, turismo de aventura, agroturismo, cicloturismo e camping, promoção de atrativos e serviços turísticos.

Uma delas é a Escaper, de Balneário Camboriú, que, segundo a empresa, é a primeira plataforma brasileira exclusiva para reservas de última hora em hotéis e atrações. “Os clientes encontram ofertas selecionadas com vantagens por terem reservado de última hora e os parceiros conseguem atender esta demanda de última hora sem prejudicar as reservas programadas”, contou Lynda Volker, responsável pelo marketing.

Outra proposta com investimento do Inovatur é o Circuito Desafio de Anita, um projeto de cicloturismo para ser realizado em três dias entre Tubarão e Laguna, com 132 quilômetros. Com o uso de gamificação, é realizado em parceria com o app Route Raiders. “O turista realiza o seu passeio conhecendo parte da história de Anita Garibaldi, da cultura local e é levado a decifrar enigmas pelo caminho, sendo recebido por personagens pelos pontos a partir de geolocalização. Cicloturismo e tecnologia conectados com o prazer de descoberta de lugares históricos, biodiversidade, pessoas e novas experiências”, explicou Prika Lourenço, fundadora e gestora do circuito Desafio de Anita e da Encantos do Sul.

O programa foi lançado na terça-feira, 20, em uma live. Clique aqui para assisti-la

Clique aqui para ter acesso ao edital

Por Maurício Frighetto

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc