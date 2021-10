Iluminação Cênica da Igreja Matriz é a aposta para o Turismo de São Joaquim

A Paróquia de São Joaquim juntamente com a Prefeitura de São Joaquim executou, na noite desta sexta (15), os primeiros testes com spotlights, réguas de LED e luzes RGB para a tão sonhada iluminação cênica da Igreja Matriz.

Além de cores que se alternam a Igreja deverá ainda ganhar canhões de luz sinalizador de céu SkyWalker e iluminação em todo o seu entorno proporcionando um excelente detalhamento de suas estátuas e vitrais.

O projeto está sendo providenciado pela Prefeitura de São Joaquim e a execução da obra, no valor de 300mil reais, foi garantido através de uma emenda parlamentar da Deputada Paulinha.

“É com alegria que gostaríamos de partilhar que os passos estão sendo dados para a iluminação cênica da Igreja Matriz, hoje estamos fazendo alguns experimentos iniciais” Destacou o Padre Victor da Paróquia da Cidade da Neve.

O Prefeito de São Joaquim destacou que mais um passo foi dado rumo ao desenvolvimento do turismo: “Tenho certeza de que demos mais um passo firme, trilhando em direção ao desenvolvimento do turismo de São Joaquim, quando ficar pronto teremos um verdadeiro espetáculo de luzes que irão abrilhantar cada vez mais o município de São Joaquim com a Igreja Matriz toda iluminada.” Destacou o prefeito Giovani Nunes

Em breve São Joaquim terá mais um ponto turístico religioso e iluminado que deverá atrair os olhares de turistas de todo os cantos do Brasil.