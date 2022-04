Caminhos dos Cânions do Sul é reconhecido pela Unesco como Geoparque Global

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) chancelou o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul como um território de relevância geológica internacional. Desta forma, a partir desta quarta-feira, 13, o território catarinense passa a integrar oficialmente a Rede Global de Geoparques (Global Geoparks Network – GGN). A decisão foi anunciada pela Unesco durante a 214ª sessão do Conselho Executivo, realizada nesta quarta, em Paris, na França.

“Esse é um dia histórico para o turismo de Santa Catarina. Somos o segundo Geoparque Global da Unesco no Brasil, um resultado de muita luta do Governo do Estado, do Consórcio dos municípios. Os Cânions do Sul são um atrativo sem igual no Brasil e, com toda a certeza, vamos impulsionar e fortalecer ainda mais a economia da região com um turismo sustentável e forte”, disse o presidente da Santur, Henrique Maciel.

A chancela insere a região do Sul de Santa Catarina no mapa dos destinos que são exemplo de gestão com foco no desenvolvimento sustentável e abre portas para novas oportunidades de cooperação com outros 176 Geoparques em 46 países. Os Geoparques são considerados territórios do futuro, onde as riquezas naturais e culturais se revelam como os principais recursos para a geração de novas oportunidades de renda e melhoria das condições de vida das comunidades.

O Caminhos dos Cânions do Sul é formado por quatro municípios de Santa Catarina e três do Rio Grande do Sul: Praia Grande, Timbé do Sul, Jacinto Machado e Morro Grande. O território abrange uma área total de 2.830 km2 e cerca de 74 mil habitantes.

No dia 21 de abril, a Unesco apresenta os novos Geoparques em um evento digital de boas-vindas que pode ser acompanhado ao vivo pela internet, a partir das 9 horas, no canal do YouTube: Global Geoparks Network. Com isso, o Brasil passa a ter três representantes, sendo o primeiro deles o Geoparque Araripe, no Ceará, reconhecido em 2006. Agora os Caminhos dos Cânions do Sul e o Geoparque Seridó (Rio Grande do Norte) recebem o título ao mesmo tempo.

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur