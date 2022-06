Santur e Fapesc lançam edital de chamada pública para programa de inovação turística

A Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), em parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), torna público o lançamento da chamada pública para o Programa de Inteligência e Inovação Turística. Os candidatos deverão se cadastrar, na Plataforma de CTI da Fapesc até o dia 16 de junho.

Serão destinadas bolsas para áreas como economia, design, tecnologia da informação e inovação, com duração de até 12 meses, renováveis por mais 12 meses, mediante avaliação da Santur e da Fapesc. As vagas dispõem de um aporte de R$ 3,9 mil, exceto tecnologia da informação, que contará com um auxílio de R$ 4,8 mil.

O programa tem o objetivo de implantar práticas de pesquisa, tecnologia e inovação relacionadas ao levantamento, tratamento e divulgação de dados sobre o turismo catarinense e o desenvolvimento de ações de inovação para o setor turístico, por meio da seleção de recursos humanos qualificados.

Além disso, há uma série de objetivos específicos voltados a elaboração e desenvolvimento de estratégias para manter a plataforma de inteligência turística da Santur – Almanach atualizada e adequada para subsidiar a tomada de decisão e a elaboração de políticas públicas para o setor turístico, bem como ações de apoio ao Programa Inovatur.

A análise e o julgamento de mérito quanto à qualificação técnica terão caráter eliminatório e classificatório e serão realizados pelo Comitê Permanente de Acompanhamento e Avaliação das Chamadas Públicas da Fapesc.

Os resultados finais serão divulgados no site da Fapesc e no Diário Oficial do Estado a partir do dia 25 de julho.

Todos os requisitos e o cronograma completo você encontra em https://www.fapesc.sc.gov.br/.

Por Assessoria de Imprensa Santur

Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur)